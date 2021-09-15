Только 15% беларусов вакцинировано от коронавируса — официальная статистика

Только 1 775 000 беларусов получили первую дозу вакцины против коронавируса, из них более 1 482 000 человек прошли полный курс вакцинации, что составляет приблизительно 15% населения. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Министерства здравоохранения.

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1 923 пациента с COVID-19, выписаны 1 505 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 508 514 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 497 066 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 953 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.