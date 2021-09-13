Число пациентов с коронавирусом в Ушачском районе за месяц выросло почти в пять раз

Число пациентов с COVID-19 в Ушачском районе за месяц выросло почти в пять раз. Такие данные привела главврач Центральной районной больницы Анжелика Миронкова.

По данным Национального статистического комитета Беларуси, на 1 января текущего года, население Ушачского района составляло 12 368 человек. В начале августа, по словам главврача, здесь было около десяти пациентов с COVID-19. В настоящее время их почти в пять раз больше.

— Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, когда многие пациенты с коронавирусом нуждаются в госпитализации, мы решили не направлять их в специализированные медицинские учреждения Полоцка, Новополоцка, а лечить на месте, — приводит слова Анжелики Миронковой издание «Патрыёт»

По ее словам, 3 сентября для этой цели в больнице перепрофилировали коечный фонд.

— Мест в инфекционном отделении пока достаточно. В случае необходимости реформируем и часть терапевтического, — отметила главврач Центральной районной больницы.

Отметим, что, по данным на 6 сентября, первую прививку от коронавируса в Ушачском районе получили 2167 человек, а две дозы вакцины — 1706.