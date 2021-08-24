В детском оздоровительном лагере в Лиозненском районе вспышка COVID-19: заболели 13 детей

13 детей заболели коронавирусом в детском оздоровительном лагере «Про100р», который располагается на базе детского оздоровительного лагеря «Радуга» в Лиозненском районе Витебской области, сообщает Smartpress.

“На данный момент все дети, у которых диагностирован коронавирус, находятся в отдельном корпусе. Все чувствуют себя нормально. Для детей организовано отдельное питание, отдельная программа”, — рассказал изданию соучредитель центра «100 баллов» Дмитрий Рыжиков.

По словам Дмитрия Рыжикова, все дети переносят заболевание легко, а педагоги, работающие в центре, вакцинированы.

Первый случай ковида в лагере выявили 19 августа. В лагере ввели усиленные меры профилактики, детям запрещены любые контакты с родителями, сокращены активности в помещениях. Все поверхности обрабатываются, педагоги обязаны носить маски. Лагерь продолжает функционировать, лишь немногие родители решили забрать детей домой, рассказал изданию Дмитрий Рыжиков.

Ранее сообщалось о вспышке коронавирусной инфекции среди детей, отдыхающих в лагере «Лесная поляна» под Сморгонью.