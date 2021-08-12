Лукашенко посещает предприятие «Белвитунифарм»

Развивать собственное производство лекарств самого широкого спектра. Такую задачу поставил сегодня Александр Лукашенко, посещая предприятие «Белвитунифарм».

Высокотехнологичное производство сегодня специализируется на ветеринарных препаратах. Но возможностей гораздо больше — это одна из потенциальных площадок для производства отечественной вакцины.

«Мы говорим о совместном предприятии с «Белмедпрепаратами» — совершенно новом предприятии, в которое будет вливаться опыт «Белмедпрепаратов» по работе в человеческой медицине. И наш — в биологической промышленности. Новое предприятие будет выпускать вакцину для людей на современном оборудовании без каких-то взаимосвязей с животным миром. Здесь взаимосвязь только одна — это опыт работы. Все равно есть определенное сходство. Вакцины для человека и животных по производственным вопросам на 90% совпадают. Для производства разницы нет»,— приводит БелТА слова директора ОАО «БелВитунифарм» Сергея Большакова.

Белорусскими специалистами уже разработан прототип вакцины, так называемая платформа. Ее особенность в том, что на этой основе можно быстро менять штаммовый состав препарата, а значит, своевременно подстраиваться под доминирующий вариант.