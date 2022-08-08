Витебское предприятие «БелВитунифарм» готово выпустить первую беларускую вакцину против COVID-19

Здоровье
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Витебское предприятие «БелВитунифарм» готово к выпуску беларуской вакцины против COVID-19. Такими планами поделился генеральный директор предприятия Сергей Большаков.

По предварительным расчетам, первая партия беларуского препарата будет выпущена в конце августа-начале сентября.

В настоящее время рядом строится отдельный цех, который будет специализироваться на выпуске препаратов для человека. Срок реализации проекта – 2023 год.

В ближайшее время также собираются освоить выпуск всех вакцин по календарю обязательных прививок для человека, действующему в Беларуси.

Под Витебском строят завод по розливу беларуской вакцины от Covid-19 стоимостью 25 миллионов долларов

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