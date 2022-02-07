В Витебске заработал call-центр для консультирования по коронавирусу

Витебск
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В Беларуси уже несколько дней фиксируется антирекорд суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с резким подъемом заболеваемости COVID-19, Министерство здравоохранения продлило режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни — субботу и воскресенье. Изменения будут действовать до момента нормализации эпидемиологической обстановки.

По словам главы Минздрава Дмитрия Пиневича, в среднем подъем заболеваемости коронавирусом длится два месяца, а наиболее пиковые значения регистрируются примерно месяц. На сегодняшний день в Беларуси создан запас кислорода, позволяющий перенести пиковые нагрузки заболеваемости коронавирусом в течение двух месяцев.

Между тем в Витебске начал работу единый городской амбулаторно-поликлинический call-центр для консультирования по COVID-19.

Единый номер Витебск-Covid call-центра: 8 0212 225-225.

Время работы — с 8.00 до 20.00 (будние дни).

Номера колл-центров структурных подразделений Витебской городской центральной поликлиники: 

Витебская ГЦП (г. Витебск, Г.Маргелова,2) 

  • +375-29-192-01-59
  • +375-29-192-01-95
  • +375-44-523-20-03
  • +375-44-523-40-03

Филиал №1 городская поликлиника №1 (г.Витебск, ул. Терешковой 30) 

  • 66-75-99
  • + 375-29-192-40-18
  • + 375-29-192-40-23
  • +375-44-521-40-03

Филиал №2 городская поликлиника №2 (г.Витебск, ул. М.Горького, 90) 

  • 37-18-52
  • +375-29-192-36-70
  • +375-29-192-38-80
  • +375-29-730-68-71
  • +375-29-730-88-34
  • +375-44-521-60-03
  • +375-44-521-80-03

Филиал №3 городская поликлиника №3 (г.Витебск, Московский пр-т, 43а) 

  • +375-29-733-24-98
  • +375-29-733-94-94
  • +375-29-733-97-96
  • +375-29-734-46-79
  • +375-29-736-06-52
  • +375-29-736-19-62
  • +375-29-736-34-42

Филиал №4 городская поликлиника №4 (г.Витебск, ул.Б.Хмельницкого, 24) 

  • +375-29-192-39-06
  • + 375-29-192-39-40
  • +375-29-192-39-50

Филиал №5 городская поликлиника №5 (г.Витебск, ул.Гагарина, 106) 

  • +375-29-192-40-37
  • +375-29-192-40-38
  • +375-44-522-40-03
  • +375-29-192-40-52
  • +375-44-522-30-03

Филиал №6 городская поликлиника №6 (г.Витебск, ул.Кондратьева, 16) 

  • 66-31-42
  • 66-05-61
  • 66-33-45

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