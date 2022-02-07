В Витебске заработал call-центр для консультирования по коронавирусу

В Беларуси уже несколько дней фиксируется антирекорд суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с резким подъемом заболеваемости COVID-19, Министерство здравоохранения продлило режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни — субботу и воскресенье. Изменения будут действовать до момента нормализации эпидемиологической обстановки.
По словам главы Минздрава Дмитрия Пиневича, в среднем подъем заболеваемости коронавирусом длится два месяца, а наиболее пиковые значения регистрируются примерно месяц. На сегодняшний день в Беларуси создан запас кислорода, позволяющий перенести пиковые нагрузки заболеваемости коронавирусом в течение двух месяцев.
Между тем в Витебске начал работу единый городской амбулаторно-поликлинический call-центр для консультирования по COVID-19.
Единый номер Витебск-Covid call-центра: 8 0212 225-225.
Время работы — с 8.00 до 20.00 (будние дни).
Номера колл-центров структурных подразделений Витебской городской центральной поликлиники:
Витебская ГЦП (г. Витебск, Г.Маргелова,2)
- +375-29-192-01-59
- +375-29-192-01-95
- +375-44-523-20-03
- +375-44-523-40-03
Филиал №1 городская поликлиника №1 (г.Витебск, ул. Терешковой 30)
- 66-75-99
- + 375-29-192-40-18
- + 375-29-192-40-23
- +375-44-521-40-03
Филиал №2 городская поликлиника №2 (г.Витебск, ул. М.Горького, 90)
- 37-18-52
- +375-29-192-36-70
- +375-29-192-38-80
- +375-29-730-68-71
- +375-29-730-88-34
- +375-44-521-60-03
- +375-44-521-80-03
Филиал №3 городская поликлиника №3 (г.Витебск, Московский пр-т, 43а)
- +375-29-733-24-98
- +375-29-733-94-94
- +375-29-733-97-96
- +375-29-734-46-79
- +375-29-736-06-52
- +375-29-736-19-62
- +375-29-736-34-42
Филиал №4 городская поликлиника №4 (г.Витебск, ул.Б.Хмельницкого, 24)
- +375-29-192-39-06
- + 375-29-192-39-40
- +375-29-192-39-50
Филиал №5 городская поликлиника №5 (г.Витебск, ул.Гагарина, 106)
- +375-29-192-40-37
- +375-29-192-40-38
- +375-44-522-40-03
- +375-29-192-40-52
- +375-44-522-30-03
Филиал №6 городская поликлиника №6 (г.Витебск, ул.Кондратьева, 16)
- 66-31-42
- 66-05-61
- 66-33-45
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