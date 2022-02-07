В Витебске заработал call-центр для консультирования по коронавирусу

В Беларуси уже несколько дней фиксируется антирекорд суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с резким подъемом заболеваемости COVID-19, Министерство здравоохранения продлило режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни — субботу и воскресенье. Изменения будут действовать до момента нормализации эпидемиологической обстановки.

По словам главы Минздрава Дмитрия Пиневича, в среднем подъем заболеваемости коронавирусом длится два месяца, а наиболее пиковые значения регистрируются примерно месяц. На сегодняшний день в Беларуси создан запас кислорода, позволяющий перенести пиковые нагрузки заболеваемости коронавирусом в течение двух месяцев.

Между тем в Витебске начал работу единый городской амбулаторно-поликлинический call-центр для консультирования по COVID-19.

Единый номер Витебск-Covid call-центра: 8 0212 225-225.

Время работы — с 8.00 до 20.00 (будние дни).

Номера колл-центров структурных подразделений Витебской городской центральной поликлиники:

Витебская ГЦП (г. Витебск, Г.Маргелова,2)

+375-29-192-01-59

+375-29-192-01-95

+375-44-523-20-03

+375-44-523-40-03

Филиал №1 городская поликлиника №1 (г.Витебск, ул. Терешковой 30)

66-75-99

+ 375-29-192-40-18

+ 375-29-192-40-23

+375-44-521-40-03

Филиал №2 городская поликлиника №2 (г.Витебск, ул. М.Горького, 90)

37-18-52

+375-29-192-36-70

+375-29-192-38-80

+375-29-730-68-71

+375-29-730-88-34

+375-44-521-60-03

+375-44-521-80-03

Филиал №3 городская поликлиника №3 (г.Витебск, Московский пр-т, 43а)

+375-29-733-24-98

+375-29-733-94-94

+375-29-733-97-96

+375-29-734-46-79

+375-29-736-06-52

+375-29-736-19-62

+375-29-736-34-42

Филиал №4 городская поликлиника №4 (г.Витебск, ул.Б.Хмельницкого, 24)

+375-29-192-39-06

+ 375-29-192-39-40

+375-29-192-39-50

Филиал №5 городская поликлиника №5 (г.Витебск, ул.Гагарина, 106)

+375-29-192-40-37

+375-29-192-40-38

+375-44-522-40-03

+375-29-192-40-52

+375-44-522-30-03

Филиал №6 городская поликлиника №6 (г.Витебск, ул.Кондратьева, 16)