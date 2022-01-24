В Минске более 50% случаев коронавируса приходятся на «Омикрон»

Среди всех циркулирующих штаммов коронавируса по городу Минску более 50% приходится на штамм «Омикрон». Такие данные привела первый замминистра здравоохранения Елена Кроткова.

— По данным эпидемиологов за последнюю неделю, среди циркулирующих штаммов коронавируса по городу Минску более 50% это уже омикрон. По регионам удельный вес омикрона несколько ниже, но это дело времени. Поэтому омикрон у нас есть, и пока нельзя сказать, что он единственный (также циркулируют дельта и грипп), — отметила замминистра.

По ее словам, новый штамм больше поражает бронхи и бронхиолы, а дельта-вирус — альвеолы. По данным наблюдений, он имеет пять основных наиболее распространенных симптомов: сухой редкий кашель, головная боль, утомляемость, насморк или заложенность носа, признаки конъюнктивита.

Отмечается, что есть случаи заболевания среди вакцинированных. Но прививка значительно снижает риск тяжелых форм и вероятность госпитализации.