В Витебской области от COVID вакцинированы более 3 тыс. школьников

В Витебской области вакцинацию от коронавируса проходят по 400-500 детей и подростков в день. Такие данные привел главный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Синкевич.

По его словам, вакцину от COVID-19 получили более 3 тыс. школьников в возрасте от 12 до 17 лет, активно прививаются учащиеся лицеев, колледжей и студенты вузов.

В области также продолжается кампания по вакцинации от коронавируса среди взрослого населения.