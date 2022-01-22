В Витебской области от COVID вакцинированы более 3 тыс. школьников

В Витебской области вакцинацию от коронавируса проходят по 400-500 детей и подростков в день. Такие данные привел главный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Синкевич.
По его словам, вакцину от COVID-19 получили более 3 тыс. школьников в возрасте от 12 до 17 лет, активно прививаются учащиеся лицеев, колледжей и студенты вузов.
В области также продолжается кампания по вакцинации от коронавируса среди взрослого населения.
«Первым компонентом от COVID-19 привиты около 640 тыс. жителей Витебской области, что в процентном соотношении составляет 58,4%. Второй компонент получили более 490 тыс. граждан (почти 44%). Ревакцинированы около 50 тыс. человек. Активно проводится вакцинация среди работников сфер здравоохранения, образования, соцзащиты, в том числе среди проживающих в круглосуточных социальных учреждениях — домах-интернатах. Кроме того, в учреждениях здравоохранения и по запросу на рабочих местах делают профилактические прививки работникам ЖКХ, транспорта, предприятий энерго- и водообеспечения», — отметил Владимир Синкевич.
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