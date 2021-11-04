Пиневич назвал регионы, где самая высокая заболеваемость коронавирусом

Глава Минздрава Беларуси Дмитрий Пиневич заявил, что в Минске и Минской области заболеваемость коронавирусом превышает уровень прошлой волны.

По словам Дмитрия Пиневича, «эту волну определяет штамм «Дельта».

«Он совершенно отличается от уханьского штамма, это другая эпидситуация. Но подходы остаются универсальными. Подчеркну, что сейчас пациенты более тяжёлые, их сложнее вести в стационарных условиях. Но эту волну мы чуть-чуть проходим и используем фразу Главы государства про осторожный оптимизм. На сегодняшнее утро у нас только два региона превысили по заболеваемости сто процентов от прошлой волны: Минск и Минская область. Но это не отменяет нашей напряжённой работы, призывов к вакцинации и социальному дистанцированию», — заявил Дмитрий Пиневич.

Министр подчеркнул, что дельта-штаммом чаще болеют дети, молодые и пожилые люди, а также беременные. Что касается детей — они также входят в группу риска. Один за одним производители вакцин заявляют о том, что они допускают к прививке категории младше 18 лет.

Напомним, что после критики Лукашенко, Минздрав Беларуси отменил требование об обязательном масочном режиме для физических лиц в условиях COVID-19, который был введен 9 октября.