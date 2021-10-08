9 октября в Беларуси вводят обязательный масочный режим

В Республике Беларусь с 9 октября ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах станет обязательным для всех. Об этом заявил главный санитарный врач Александр Тарасенко.

Данная норма внесена специалистами Министерства здравоохранения в санитарные нормы и правила, касающиеся профилактики гриппа и COVID-19.

Контролировать соблюдение требований будет санитарно-эпидемиологическая служба совместно с заинтересованными, прежде всего МВД, Минтрансом.