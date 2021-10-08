9 октября в Беларуси вводят обязательный масочный режим

Здоровье
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В Республике Беларусь с 9 октября ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах станет обязательным для всех. Об этом заявил главный санитарный врач Александр Тарасенко.

Данная норма внесена специалистами Министерства здравоохранения в санитарные нормы и правила, касающиеся профилактики гриппа и COVID-19.

Контролировать соблюдение требований будет санитарно-эпидемиологическая служба совместно с заинтересованными, прежде всего МВД, Минтрансом.

«На первом этапе мы будем проводить мониторинги, чтобы посмотреть, как эти правила соблюдаются и субъектами, и гражданами. Будем убеждать наше население соблюдать дистанцию и носить медицинские маски или марлевые повязки. Затем возможно применение и других мер», — отметил Александр Тарасенко.

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Александр Тарасенко маски масочный режим
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