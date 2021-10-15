От коронавируса умер известный бизнесмен и кандидат на пост президента Беларуси Юрий Даньков

Ведущие СМИ Беларуси сообщают о том, что в Гомеле 13 октября скончался бизнесмен Юрий Даньков. Причина смерти — последствия коронавируса. Юрий владел Dankoff Club в Минске. Более 20 лет заведение было одним из крупнейших развлекательных центров Минска. В комплекс входили казино Dankoff Club, стриптиз-клуб «Vенеция», ресторан Dankoff Club, салон красоты и спа-салон For Men.

Юрий Даньков также пробовал себя в политике и выдвигался на пост президента Беларуси в 2001 году. Ранее был депутатом Минского городского совета депутатов.

Данькова задержали в сентябре 2012 года. Изначально Следственный комитет заявлял о том, что мужчину подозревали в «использовании проституции и создании условий для занятия проституцией должностным лицом». Затем его обвиняли в уклонении от уплаты налогов с 2007 по 2012 год и называли сумму ущерба государству в 918,1 млн неденоминированных рублей (91,81 тыс. деноминированных).

Потом появилось еще пять статей, по одной из которых бизнесмена оправдали. Дело Данькова начали рассматривать 18 сентября 2013 года на закрытом заседании. В итоге суд Московского района признал бывшего бизнесмена виновным по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 243 («Уклонение от уплаты налогов»);

ч. 2 ст. 171 («Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией»);

ч. 2 ст. 171-1 («Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией»);

ч. 1 ст. 427 («Служебный подлог»);

ч. 1 ст. 380 («Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков»);

ч. 6 ст. 16, ст. 395 («Фальсификация доказательств»).

Суд приговорил Данькова к 8 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права в течение 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций. По иску прокурора с бизнесмена взыскали 1,104 млрд в доход государства и 10 млн в пользу потерпевшей. Бизнесмен вышел на свободу спустя семь лет по амнистии.