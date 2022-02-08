COVID-19: в стационарах Витебской области добавлено 367 коек

Коронавирус
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За прошедшую неделю для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 в Витебской области добавлено 367 коек.

В области для оказания помощи пациентам с COVID-19 открыты койки в Витебской больнице скорой медицинской помощи, в Витебском областном детском клиническом центре и в 11 центральных районных больницах (в пределах инфекционных отделений). Оршанская ЦП, Полоцкая ЦГБ, Новополоцкая ЦГБ, Глубокская ЦРБ являются межрайонными центрами по оказанию медпомощи пациентам с COVID-19.

В обычном режиме оказывают плановую помощь 7 центральных районных больниц: Бешенковичская, Городокская, Дубровенская, Россонская, Сенненская, Шарковщинская, Шумилинская.

Напомним, что в связи с резким подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией Минздрав продлил режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни – субботу и воскресенье. Изменения будут действовать до момента нормализации эпидемиологической обстановки и уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

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