Пиневич: в Беларуси осталось кислорода на 2 месяца пиковых нагрузок

В Беларуси создан запас кислорода, позволяющий перенести пиковые нагрузки заболеваемости коронавирусом в течение двух месяцев. Об этом заявил глава Минздрава Дмитрий Пиневич в эфире «Беларусь 1».

При этом министр здравоохранения признал, что в предыдущую волную — наиболее тяжелую за время пандемии, относительно расхода кислорода для ИВЛ «ходили на грани». И, так как был пиковым расход кислорода, приходилось для медицинских целей задействовать мощности промышленности.

— Были дни, когда чуть ли не на голодном пайке держали промышленность, — рассказал он.

Однако медики учли опыт пандемии и теперь при проведении реконструкции и капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения кислород подводят к каждой койке.

Министр здравоохранения также подчеркнул, что в Беларуси, несмотря на рекордную заболеваемость за всю пандемию, не ожидают взрывного роста числа госпитализаций, хотя и подготовлены к такому развитию событий.

По его словам, в среднем подъем заболеваемости коронавирусом длится два месяца, а наиболее пиковые значения регистрируются примерно месяц.

Между тем амикрон продолжает устанавливать антирекорды в Беларуси. В этих условиях Минздрав продлил режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни – субботу и воскресенье. Изменения будут действовать до момента нормализации эпидемиологической обстановки и уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19.