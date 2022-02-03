В Беларуси новый рекорд по заболевшим COVID-19: поликлиники будут работать в субботу и воскресенье

В связи с резким подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ ) в Беларуси продлевается режим работы поликлиник.

Начиная с 5-го и 6-го февраля, прием пациентов будет вестись в субботние и воскресные дни.

Точный график работы будет установлен каждым руководителем медучреждения самостоятельно. Изменения будут действовать до момента нормализации эпидемиологической обстановки.

Отметим, что, резкий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси отмечен с конца января текущего года. Первый пик был отмечен 28 января на уровне 2221 случай инфицирования. Это значит, что за последнюю неделю количество заболевших в стране более чем удвоилось.

По данным Министерства здравоохранения, за последние сутки выявлено рекордное количество новых случаев заражений коронавирусом – 4990. Зафиксировано 15 летальный исходов от коронавируса и его последствий. Всего с начала пандемии число летальных исходов, связанных с этой инфекцией, приблизилось к отметке 6 099.

Также в связи с пиком заболеваемости Минздрав разрешил ставить диагноз «коронавирус» без результатов ПЦР-теста: на основе клинической картины и рентгенографического исследования. Студенты VI курса медицинских вузов, помогающие принимать пациентов в поликлиниках, получили право выписывать больничные.