График работы поликлиник Полоцка и Новополоцка в выходные дни

В Беларуси наблюдается резкий всплеск заболеваемости ОРВИ и COVID-19, в этих условиях Минздрав продлил режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни – субботу и воскресенье. Изменения будут действовать до момента нормализации эпидемиологической обстановки и уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

Сегодня, в субботу 5 февраля, в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения Беларуси ведётся приём граждан, в том числе проводятся посещения на дому.

В Новополоцке установлен следующий режим работы в выходные дни.

Поликлиника № 1 и Поликлиника № 4:

Суббота: прием пациентов с 8.00 до 18.00,прием вызовов на дом:с 8.00 до 14.00.

Воскресенье: прием пациентов с 8.00 до 15.00.

Детская поликлиника:

Суббота: прием пациентов с 9.00 до 14.00, прием вызовов на дом:с 9.00 до 13.00.

Воскресенье: прием пациентов с 9.00 до 14.00.

Боровухская АВОП:

Суббота, воскресенье: прием пациентов с 8.00 до 12.00.

Руководство медучреждения также обращает внимание жителей города, что возможна выписка рецептов на лекарственные препараты при стабильном состоянии здоровья и подобранной схеме лечения без посещения поликлиники. Для этого необходимо просто оставить заявку через регистратуру поликлиники.

В Полоцке работа амбулаторно-поликлинического звена будет организована по следующей схеме:

Также в связи с пиком заболеваемости Минздрав разрешил ставить диагноз «коронавирус» без результатов ПЦР-теста: на основе клинической картины и рентгенографического исследования. Студенты VI курса медицинских вузов, помогающие принимать пациентов в поликлиниках, получили право выписывать больничные.