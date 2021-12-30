Пять учреждений здравоохранения Витебска принимают пациентов с COVID-19

В Витебске пациентов с COVID-19 принимают в пяти учреждения здравоохранения, сообщили в главном управлении по здравоохранению Витебского областного исполнительного комитета.

В учреждениях здравоохранения Витебской области постепенно переходят на штатный режим работы. Почти все центральные районные больницы перепрофилированы, отдельные палаты отведены для пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает БелТА.

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В областном центре для лечения от COVID-19 граждан направляют в пять учреждений здравоохранения. Получить медицинскую помощь такого направления можно в инфекционной больнице, терапевтическом корпусе больницы скорой медицинской помощи, областном клиническом центре пульмонологии и фтизиатрии, областном роддоме и областной клинической больнице.

«В областной больнице для пациентов с COVID-19 отведена 81 койка. В урологическом корпусе ковидные койки имеются в инфекционном отделении, здесь могут разместиться 60 человек. Также в оперблоке дополнительно развернута 21 реанимационная койка для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Потребность в койках в этой больнице полностью обеспечивается такими ресурсами. Всего же в стационарах области для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 отведено более 1,2 тысячи коек», — подчеркнули в облздраве.

В главном управлении по здравоохранению добавили, что остальные учреждения здравоохранения областного центра, где проводят стационарное лечение пациентов, работают в штатном режиме.