В Витебской области было перепрофилировано почти 4500 коек для больных COVID-19

Наибольшее количество больных коронавирусной инфекцией, похоже, в стационарах в северном регионе Беларуси было в третьей декаде октября. Так 31 октября сообщалось, что под инфекционные госпитали задействовано 4274 койки, а около 200 коек уже вернули к оказанию плановой медпомощи. Т.е. максимально для больных COVID-19 перепрофилировали около 4474 коек.
Сейчас Минздрав сообщает, что для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 инфекцией в области перепрофилировано чуть более 4000 коек, а за две прошедшие недели эпидситуация позволила перепрофилировать в обычный режим работы более 300 коек.
При этом указывается, что общее количество коек в стационарах Витебской области составляет 7 270 единиц. Этот показатель вернулся к состоянию на начало октября, тогда как во второй декаде прошлого месяца коечный фонд региона был доведен до 11 679 мест, т.е. увеличился в 1,6 раза.
В Витебской области с прошлой недели принимает пациентов по профилю Витебский областной онкодиспансер, а 8 ноября должен начать прием пациентов с профильными заболеваниями Витебская городская больница № 1.
При этом по-прежнему в Витебске перепрофилированы на работу с больными COVID-19 следующие медучреждения:
- Витебская областная больница,
- Витебская областная инфекционная больница,
- Витебская городская больница скорой медпомощи (терапевтический корпус),
- Витебский областной кожвендиспансер (кожное отделение),
- Витебский областной роддом,
- Витебский областной центр пульмонологии и фтизиатрии,
- Витебский областной центрмедреабилитации,
- Витебский областной детский клинический центр;
- Витебский областной специализированный центр.
Кроме того, медпомощь пациенты с инфекцией COVID-19 могут получить в центральных районных больницах Новолукомля, Постав, Россон, Толочина, Ушач, Шарковщины, Докшиц, Лепеля, Дубровно, Глубокое, Миор, Браслава, Верхнедвинска, Шумилино, Городка, Лиозно, Бешенковичи, в Полоцкой городской больнице № 1, в городской больнице Новополоцка и в Оршанской больнице имени Семашко.
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