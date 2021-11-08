В Витебской области было перепрофилировано почти 4500 коек для больных COVID-19

На пике заболеваемости COVID-19 в Витебской области в инфекционные госпитали было перепрофилировано около 4500 коек, что составляет 61,8% от коечного фонда, пишет vitebsk.cc.

Наибольшее количество больных коронавирусной инфекцией, похоже, в стационарах в северном регионе Беларуси было в третьей декаде октября. Так 31 октября сообщалось, что под инфекционные госпитали задействовано 4274 койки, а около 200 коек уже вернули к оказанию плановой медпомощи. Т.е. максимально для больных COVID-19 перепрофилировали около 4474 коек.

Сейчас Минздрав сообщает, что для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 инфекцией в области перепрофилировано чуть более 4000 коек, а за две прошедшие недели эпидситуация позволила перепрофилировать в обычный режим работы более 300 коек.

При этом указывается, что общее количество коек в стационарах Витебской области составляет 7 270 единиц. Этот показатель вернулся к состоянию на начало октября, тогда как во второй декаде прошлого месяца коечный фонд региона был доведен до 11 679 мест, т.е. увеличился в 1,6 раза.

В Витебской области с прошлой недели принимает пациентов по профилю Витебский областной онкодиспансер, а 8 ноября должен начать прием пациентов с профильными заболеваниями Витебская городская больница № 1.

При этом по-прежнему в Витебске перепрофилированы на работу с больными COVID-19 следующие медучреждения:

Витебская областная больница,

Витебская областная инфекционная больница,

Витебская городская больница скорой медпомощи (терапевтический корпус),

Витебский областной кожвендиспансер (кожное отделение),

Витебский областной роддом,

Витебский областной центр пульмонологии и фтизиатрии,

Витебский областной центрмедреабилитации,

Витебский областной детский клинический центр;

Витебский областной специализированный центр.

Кроме того, медпомощь пациенты с инфекцией COVID-19 могут получить в центральных районных больницах Новолукомля, Постав, Россон, Толочина, Ушач, Шарковщины, Докшиц, Лепеля, Дубровно, Глубокое, Миор, Браслава, Верхнедвинска, Шумилино, Городка, Лиозно, Бешенковичи, в Полоцкой городской больнице № 1, в городской больнице Новополоцка и в Оршанской больнице имени Семашко.