15 аппаратов ИВЛ появились в Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи

В Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи появились 15 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые закуплены из средств областного бюджета. На новое оборудование потратили порядка Br620 тыс, передает БелТА.

По словам начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Михаила Вишневецкого, в ближайшие недели завершится модернизация системы снабжения кислородом терапевтического корпуса Витебской БСМП, которая станет более автоматизированной. Установленные новые четыре емкости позволят минимизировать человеческий фактор в их функционировании. Сейчас в медицинских учреждениях Витебской области установлено 2367 кислородных точек и 259 аппаратов ИВЛ.