С 8 ноября витебская городская клиническая больница №1 возвращается к обычному режиму работы

С 8 ноября витебская городская клиническая больница №1, которая была перепрофилирована под лечение короновирусных больных вернется к обычному режиму работы. Такое заявление сделал начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий.

«С понедельника больница приступит к своему обычному режиму. Будем рассматривать также вариант выхода следующего учреждения. Скорее всего, это будет Витебский областной клинический специализированный центр, так как там сконцентрированы определенные виды хирургической, терапевтической, гастроэнтерологической и проктологической помощи. Сейчас она перенесена и доступна в областной больнице, но планируем специализированный центр вернуть к своему профилю», — приводит БелТА слова Михаила Вишневецкого.

При этом начальник облздрава отметил, что концентрация тяжелых больных в учреждениях стала больше. В реанимацию в основном попадают не привитые пациенты. К сожалению, в Витебской области вакцинированы лишь 29%.