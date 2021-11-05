С 8 ноября витебская городская клиническая больница №1 возвращается к обычному режиму работы

Коронавирус
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С 8 ноября витебская городская клиническая больница №1, которая была перепрофилирована под лечение короновирусных больных вернется к обычному режиму работы. Такое заявление сделал начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий.

«С понедельника больница приступит к своему обычному режиму. Будем рассматривать также вариант выхода следующего учреждения. Скорее всего, это будет Витебский областной клинический специализированный центр, так как там сконцентрированы определенные виды хирургической, терапевтической, гастроэнтерологической и проктологической помощи. Сейчас она перенесена и доступна в областной больнице, но планируем специализированный центр вернуть к своему профилю»,приводит БелТА слова Михаила Вишневецкого.

При этом начальник облздрава отметил, что концентрация тяжелых больных в учреждениях стала больше. В реанимацию в основном попадают не привитые пациенты. К сожалению, в Витебской области вакцинированы лишь 29%.

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