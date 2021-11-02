Отделения витебских больниц возвращаются к оказанию плановой помощи

Некоторые отделения больниц в ряде регионов возвращаются к оказанию плановой помощи, сообщает пресс-служба Минздрава.

Чиновники заявляют, что в Беларуси темпы прироста заболеваемости COVID-19 уменьшаются. Уже вторую неделю регистрируется незначительная тенденция по снижению темпов госпитализации пациентов в стационары. Более того, на несколько человек в сутки уменьшается и количество пациентов, находящихся на ИВЛ, пишет БелТА со ссылкой на Минздрав.

В Витебской области за прошедшую неделю почти 200 инфекционных коек перепрофилированы для работы в обычном режиме. С 28 октября приостановлена госпитализация пациентов с пневмониями с инфекцией COVID-19 в Витебскую городскую больницу №1. А с 1 ноября возобновляет работу хирургический корпус №2 Витебского областного онкодиспансера.