Отделения витебских больниц возвращаются к оказанию плановой помощи

Главное
Опубликовано

Некоторые отделения больниц в ряде регионов возвращаются к оказанию плановой помощи, сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте также: Только 15% беларусов вакцинировано от коронавируса — официальная статистика

Чиновники заявляют, что в Беларуси темпы прироста заболеваемости COVID-19 уменьшаются. Уже вторую неделю регистрируется незначительная тенденция по снижению темпов госпитализации пациентов в стационары. Более того, на несколько человек в сутки уменьшается и количество пациентов, находящихся на ИВЛ, пишет БелТА со ссылкой на Минздрав.

В Витебской области за прошедшую неделю почти 200 инфекционных коек перепрофилированы для работы в обычном режиме. С 28 октября приостановлена госпитализация пациентов с пневмониями с инфекцией COVID-19 в Витебскую городскую больницу №1. А с 1 ноября возобновляет работу хирургический корпус №2 Витебского областного онкодиспансера.

В Витебске отменили фестиваль современной хореографии

больницы Витебск Витебская область коронавирус
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2021 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by