В Витебске отменили фестиваль современной хореографии

Международный фестиваль современной хореографии в Витебске отменен в 2021 году из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. Напомним, что организаторы отменяют событие второй раз подряд. Впервые фестиваль хореографии в Витебске был отменен в 2020 году. До этого мероприятие проводилось ежегодно с 1987 года.

«Мы с искренним желанием готовились к XXXIII Международному фестивалю современной хореографии в Витебске. Практически сформировалась программа и было предусмотрено финансирование. Мы ожидали и с волнением изучали каждую заявку на республиканский конкурс современной хореографии. Но с учётом эпидемических обстоятельств мы объявляем о переносе IFMC на 2022 год», – сообщают организаторы в соцсетях.