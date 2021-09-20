Горбольницу №1 и еще некоторые медучреждения Витебска перепрофилируют для пациентов с коронавирусом

В Витебской области наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и COVID-19, ряд больниц перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Такое заявление сделал замначальника главного управления по здравоохранению облисполкома Николай Каспирович.

– Практически во всех центральных районных больницах выделены койки под лечение пациентов с COVID-19. В Витебске перепрофилированы городская больница №1, областной клинический центр медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств, кожное отделение областного кожвендиспансера и два отделения облбольницы. На сегодня лечебные учреждения имеют все необходимое для помощи: лекарства, оборудование, средства защиты, для диагностики заболевания в области работают 9 лабораторий. Недавно новую открыли в Браславе, – сообщил Касперович.

Помимо перечисленных медучреждений, лечение пациентов с коронавирусной инфекцией в Витебской области проводится в инфекционной больнице и областном центре пульмонологии и фтизиатрии, пишет kp.by.

Каспирович также отметил, что пациенты с тяжелым течением заболевания переводятся в областные учреждения и межрайонные центры. Он не исключает, что если число выявленных случаев COVID-19 по области продолжит увеличиваться, то в ближайшее время могут быть перепрофилированы и другие медучреждения Витебска.