Лукашенко посетил «красную зону» в оршанской больнице и снял маску — Видео

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Александр Лукашенко посетил «красную зону» в оршанской больнице №1 имени Семашко. Во время общения с одной из пациенток с COVID-19 пожал ей руку, а затем снял маску, чтобы доказать, что он не двойник. Видеозапись из медицинского учреждения опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит», — сказал он.

Отметим, что Лукашенко не первый раз снимает маску в красной зоне. Так, в декабре прошлого года года он посетил Могилевскую областную клиническую больницу и во время общения с пациентами спустил маску на подбородок.

Напомним, что после критики Лукашенко, Минздрав Беларуси отменил требование об обязательном масочном режиме для физических лиц в условиях COVID-19, который был введен 9 октября. По словам Лукашенко, бороться с распространением инфекции нужно повышением личной ответственности граждан.

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