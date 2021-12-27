С 27 декабря в Полоцке от COVID-19 начинают прививать детей китайской вакциной

С 27 декабря Министерство здравоохранения Беларуси разрешило вакцинировать детей в возрасте 12-17 лет от коронавирусной инфекции при наличии информированного согласия родителей.

На сайте Полоцкой центральной городской больницы говорится, что привить ребенка можно будет китайским препаратом VerоCel, не ранее 6 месяцев после перенесенного коронавируса и при отсутствии противопоказаний.

Напомним, что в Витебской области более 45% жителей получили первый компонент вакцины от коронавируса и около 32% полностью завершили первый курс вакцинации.