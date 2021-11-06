Беларуско-китайская вакцина будет полноценной, в отличет от «Cпутник V»

В результате работы ученых РНПЦ эпидемиологии и микробиологии и Института биофизики и клеточной инженерии НАН уже создано несколько лабораторных партий беларуской вакцины от коронавируса, аналога китайской вакцины Vero Cell. Три из них отданы на доклинические исследования, часть отправляется на испытания на лабораторных животных, пишет «Медицинский вестник».

Павел Семижон, заведующий лабораторией биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии рассказал изданию, что беларусская вакцина фактически станет аналогом китайской Vero Cell.

Завлаборатории заявил, что эта вакцина будет полноценной, в отличие от российской вакцины «Cпутник V», которая не соответствует вирусной структуре Covid-19.

«Она содержит полный состав антигенов, т. е. всю вирусную оболочку, включающую не только S-белок, но и N-белок (не представленный в «Cпутнике V», т. к. эта вакцина создана на основе аденовируса, куда встроен фрагмент RBD-домена, который формирует шиповидную структуру (корону) коронавируса). Соответственно, антитела, вырабатываемые в ответ на введение этого препарата, будут антителами не только к RBD-домену S-белка. Наша вакцина будет более полноценной, реально соответствующей вирусной структуре. В этом ее особенность», — сказал он.

По словам специалиста, ученые работают над выделением изоляторов вируса SARS-CoV-2. Сначала выделяли уханьский вариант, европейский, отрабатывали их культивирование на специфической культуре клеток Vero E6, затем — британский вариант, сейчас ученые активно работают с вариантом «дельта», который сейчас доминирует в Беларуси.