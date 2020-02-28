Сегодня в Минске купили 70 тысяч масок — глава Минздрава

За сегодня в Минске выкупили около 70 тысяч масок, рассказал министр здравоохранения Владимир Караник. Он сообщил, что в страну ввезут еще 1 млн 600 тысяч масок. В день в стране выпускается около 40 тысяч марлевых масок.

По словам министра, во всех лечебных учреждениях страны есть необходимый запас масок.

— Ажиотаж с масками — эмоциональный. Но когда правят балом эмоции, искать рациональное объяснение — не самый лучший подход, — отметил Владимир Караник.

Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев напомнил, что здоровым людям маски не нужны. Они предназначены медикам, которые ухаживает за больными, а также больным, которые таким образом защищают от своей инфекции окружающих.

«Ажиотаж» поддерживается сообщениями о распространении вируса в столице.

Предпринимаются беспрецедентные меры. Так была закрыта на карантин Минская инфекционная больница, что косвенно подтверждает серьезность ситуации.

Вместе с тем, власти успокаивают население тем, что вирус не так опасен, как считается.

Тем временем на Витебскую область наступают клещи.

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