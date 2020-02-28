Беспрецедентные меры: Минская инфекционная больница закрыта на карантин

В Минской городской клинической инфекционной больнице введен карантин. Сегодня с 9 часов утра вход на территорию медицинского учреждения закрыт, посещения пациентов запрещены.

Напомним, что недавно в учреждение поступил пациент с коронавирусом. Его госпитализация происходила не совсем необычно.

Если карантин объявлен из-за коронавируса, то выписка пациентов из учреждения невозможна. Пока подробностей не сообщается.

На сайте лишь говорится, что больница временно прекратила плановый консультативный прием всех пациентов. Запрет не касается лишь тех, кто приходит за лекарствами от вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции, сообщается на сайте медицинского учреждения.

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