Глава Минздрава прокомментировал первый случай коронавируса в Беларуси

Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал подробнее о первом выявленном случае коронавируса в Беларуси. Он сообщил, что студент учится в БНТУ.

О первом случае инфицирования стало известно сегодня. Заболевший — студент из Ирана, где сейчас развивается вспышка коронавируса со множеством жертв. Он прилетел в Беларусь 22 февраля. Вчера у него взяли анализ, который подтвердил заражение.

Сейчас медики проверяют всех, кто после 20 февраля прибыл в Беларусь из Ирана, Италии и Южной Кореи. Как рассказал Караник, данного молодого человека также вызвали на обследование в 33-ю студенческую поликлинику Минска. Жалоб у него не было.

«Но медицинских работников смутила небольшая температура, 37,3 градуса, покраснение в горле. Он был доставлен в инфекционную больницу, где были взяты мазки и подтверждено наличие семейства коронавирусов. Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемиологический штамм», — проинформировал глава Минздрава, передает БелТА.

По словам министра, пациент сейчас чувствует себя удовлетворительно, нарушение здоровья у него минимальное. Температура у него не поднимается выше 37,4 градуса. Остальные, кого поместили в больницу — контактировавшие с первым пациентом лица, — также в нормальном состоянии, сообщил министр.

Молодой человек является студентом БНТУ. Университет уже переводится на индивидуальную программу обучения, заявил Владимир Караник.

Он подчеркнул открытость, которую продемонстрировало, Министерство здравоохранения, незамедлительно проинформировав беларусское общество и ВОЗ о выявлении COVID-19 в стране.

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