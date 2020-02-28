Где жил в Минске заболевший коронавирусом иранец и как его «брали»

В сети появилось аудиосообщение, предполагаемый автор которого — иранский студент, ставший первым в Беларуси человеком, который заболел коронавирусом COVID-19.

Студент утверждает, что отлично себя чувствует и, по всей видимости, просто подхватил простуду от жены.

Сообщение было размещено в Telegram-канале «Работаем с Пушкиным!».

«Всем привет, меня зовут Парса, я тот студент из Ирана, – говорит молодой человек в аудиозаписи. – В первую очередь хочу сказать, что я не знал, что заразился, потому что у меня никаких показаний нет до сих пор. Единственное показание – это температура 37,4. Выше еще не поднялась, уже два-три дня. Вчера меня привезли в больницу, и я пока хорошо себя чувствую. Нет кашля, ничего не болит, горло проверяли – все нормально, все отлично работает. И я не снимал квартиру, я жил в общежитии, у меня даже в документах написано, что я живу в общежитии. Просто временно у жены, у девушки своей пребывал. Пожалуйста, не верьте никому, а именно информации, которая неверная. Я пока живой и здоровый, хорошо чувствую себя. Если кого-то привезут в больницу, это просто на проверку, проверять, чтобы не было всяких вирусов. Спасибо всем».

Вторая аудиозапись появилась в Telegram-канале «Беларусь головного мозга». Там тоже сказано, что это «вроде как голосовое сообщение от того самого иранца»:

«Ребята, вы пока не знаете, что происходит, я тоже не знаю. Потому что тут никто мне ничего не говорит. Со вчерашнего дня до сих пор кучу анализов сдал, но пока ответа нету. И вчера я пошел в больницу, в поликлинику, сделали анализ. Мне сказали, можешь домой поехать. Я поехал домой. Ночью приехали за мной и забрали не только меня, но и жену, и ее родителей. Я тоже не знаю, что сказать и что делать, потому что, если бы был коронавирус у меня (видимо, есть), я бы не чувствовал себя так хорошо. Я отлично себя чувствую, температура где-то 37, 37,3–37,4. Это из-за того, что моя жена еще до меня, до перелета, она еще была простывшая. Я прилетел, как раз мы виделись, конечно, были вместе, и я тоже простыл».

Напомним, молодой человек прилетел в Минск рейсом из Баку 22 февраля. Он сам и все, кто контактировал с ним, в том числе члены его семьи, изолированы в закрытых боксах в Минской инфекционной больнице.

По слухам, которые пока не подтверждены, иранский студент проживал на съемной квартире в Минске по ул.Лобанка, что находится в районе метро «Каменная горка». Это самый густонаселенный микрорайон, где компактно проживает не менее 75.000 жителей. В некоторых школах сегодня детей освободили от занятий и отпустили домой.

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