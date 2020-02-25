Любителей денег ищут в Витебске, чтобы дать денег

Витебчанки Светлана Макарова и Антонина Пименова, обратившиеся в корпункт «Беларусь Сегодня», возмущены: их интересует законность размещения навязчивой рекламы на улицах Витебска. Объявления, где неведомые благодетели предлагают деньги в долг, только что в квартиру не заносят. Их расклеивают на остановках, у магазинов, на дверях подъездов… Сразу подчеркнем: про мышеловки и бесплатный сыр напоминать не стоит. Те, кто пришел к журналистам за помощью, и сами хорошо знают эту пословицу, но беспокоятся за более доверчивых граждан: с каждым днем невидимые «банкиры» наглеют все больше. И завоевывают все новые территории для своего агрессивного маркетинга. Например, многолюдный автовокзал Витебска. В ситуации разбиралась корреспондент «Р».

Телефон в обмен на деньги

…Прямо у касс — высоченная тумба. С трех сторон за стеклом один и тот же яркий текст, сразу бросающийся в глаза: деньги в долг без поручителей, предоплат, справок и даже безработным. Рекламодатели с радостью сообщают: мы не банк — у нас все проще! В самом низу приписка буквами поменьше: мы, мол, не финансовая организация.

Место, согласитесь, очень удобное. На кого рассчитана реклама? Конечно же, на пассажиров. На сельчан, приезжающих в город. Неработающих сомнительных личностей, испытывающих острую нужду в деньгах. На молодежь, готовую на любых условиях взять денежки на обновки или новенький гаджет — лишь бы здесь и сейчас.

Звоню по указанному номеру. Под диктофон, конечно же. Приятный мужской голос сразу же задает вопрос: «В каком городе вы живете?» Объясняю: «В Витебске, надеюсь, он входит в зону вашего влияния?» Волноваться нечего: «банкир» работает во всех городах. Успокаивает: с получением якобы нужных мне позарез 3 тысяч рублей не будет никаких проблем. Прокредитует на два года. Вот только вернуть придется вдвое больше. По лицевому счету вносить платежи можно будет в любых платежных терминалах, на почте, в сберкассе, инфокиоске и т.д. «Вы официально не трудо­устроены? Это не принципиально. Сим-карта на вас оформлена? Значит, никаких сложностей». Делаю вид, что не понимаю: «При чем тут сим-карта?! Как вообще будет происходить выдача денег в долг? С кем я заключаю договор?» Абонент терпеливо разъясняет:

— Я частное лицо. Приезжаю к вам, вместе идем в салон сотовой связи. Вы берете телефоны в рассрочку и продаете их мне в обмен на деньги. А дальше рассчитываетесь уже с мобильным оператором.

То есть мне предлагают скрытый займ. Такая путаная и явно незаконная схема скрытого кредитования не удивила, она уже давно известна. Недоумение вызывает другое — размещение сомнительной рекламы, по сути, на площадях государственного учреждения. Как такое возможно? Директор филиала «Автовокзал» ОАО «Витебскоблавтотранс» Денис Михайлов сообщает:

— Тумба стоит где-то месяц-полтора. Мы заключили договор с индивидуальным предпринимателем из Гомельской области, раньше с ним уже работали. Сдали ему в аренду место под рекламу…

Получается, что в содержание рекламы собственник помещения и не вникал… И уж тем более не выяснял ее законность.

Все так запутанно

Забегая вперед, скажу: с ходу упрекать директора автовокзала в потере бдительности было бы неправильно. Почему? Уж слишком запутанна сама проблема, схема незаконных действий и система выявления правонарушения. После многочисленных звонков по различным инстанциям даже журналисту не удалось найти однозначные ответы на свои вопросы. Хотя нарушение закона, казалось бы, налицо.

Итак, в Нацбанке подтвердили: да, выдавать микрокредиты частные лица не имеют права. Это могут делать только зарегистрированные в установленном порядке организации, и то под залог имущества (то есть ломбарды).

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли посоветовали обратиться в Витебский облисполком и разобраться с корректностью-некорректностью содержания рекламного текста, за который в первую очередь, мол, несет ответственность сам рекламодатель.

В областной налоговой инспекции тоже о проблеме знают — подобные объявления появляются довольно часто на улицах Витебска. Соглашаются: да, возможно, речь идет о незаконной предпринимательской деятельности. Но как это доказать? Если рассматривать конкретный случай, то получается, что одно физическое лицо (или ИП) просто покупает у другого телефон, бывший в употреблении.

— Когда-то мы пытались отследить всю цепочку, но это очень сложно, — отмечает заместитель начальника инспекции МНС по Витебской области Олег Бакевич. — Во-первых, к ответственности как бы нужно привлекать и того, кто покупает телефон, и того, кто продает. А если человек в обмен на деньги берет в салоне и реализует 2—3 единицы товара, то формально это вообще система. Знаю, что раньше такие телефоны уходили на перепродажу за рубеж. Сейчас, возможно, появились новые рынки сбыта.

Сложность в сборе доказательной базы подчеркивают и в УДФР Комитета госконтроля Витебской области: для возбуждения уголовного дела по факту нелегальной предпринимательской деятельности без лицензии необходимо насчитать не менее тысячи базовых величин (27 тысяч белорусских рублей) незаконно полученного дохода. Тут не обойтись без запроса телефонных соединений организатора подпольного бизнеса с потенциальными «кредитополучателями», поиска цепочек сбыта выкупленных телефонов и других немаловажных нюансов. Сделать же все это не в рамках уголовного дела довольно сложно.

Получается замкнутый круг, которым с успехом пользуются хитроумные дельцы?

Проверено на себе

Интересно, а во сколько мне обойдется рассрочка на телефон стоимостью в 3 тысячи рублей (именно столько, напомню, я и просила у кредитора выдать в долг)?

В салоне мобильной связи готовы продать смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 64GB стоимостью 2999 рублей. Но это цена, как оказалось, в том случае, если плачу деньги здесь и сейчас. Если же рассчитываю на двухлетнюю рассрочку, то гаджет обойдется мне почти в 4 тысячи рублей с ежемесячным платежом в 172 рубля. Вернемся к предыдущему предложению: получается, что у посредника навар как минимум 2 тысячи рублей?

Да, личное дело каждого, идти на такие условия или нет. Покупать ли нужные вещи в рассрочку, кредит или за накопленные средства. Но одно понятно точно: незаконной и вводящей в заблуждение рекламы быть не должно. Тем более в официальных общественных местах. И заниматься финансовыми вопросами должны только финансовые и уполномоченные на это организации, но никак не частные лица, изобретающие хитрые схемы в обход законодательства.

В настоящее время, сообщили в УДФР КГК Витебской области, его сотрудники совместно с другими заинтересованными ведомствами занимаются сбором аналитических данных, касающихся этой проблемы. После детального анализа масштабов, действующих схем и способов незаконного осуществления «кредиторско-товарной» деятельности будут выработаны и общие методы борьбы с подпольными «банкирами».

sb.by

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