Сольный концерт директора «Славянского базара» прошел в Витебске

В Витебске прошел сольный концерт-шоу «Подарю тебе…» директора фестиваля «Славянский базар в Витебске» Глеба Лапицкого.

На сцену концертного зала «Витебск» поднимался не генеральный директор ЦК «Витебск» и руководитель международного фестиваля, а именинник, который решил провести свой день рождения среди дорогих и близких, друзей, коллег и любимой музыки. Глеб Лапицкий не давал концертов в Витебске более шести лет, сообщает БелТА.

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