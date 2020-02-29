Сольный концерт директора «Славянского базара» прошел в Витебске

Редакция
Витебск, Культура, Люди Витебщины

В Витебске прошел сольный концерт-шоу «Подарю тебе…» директора фестиваля «Славянский базар в Витебске» Глеба Лапицкого.

На сцену концертного зала «Витебск» поднимался не генеральный директор ЦК «Витебск» и руководитель международного фестиваля, а именинник, который решил провести свой день рождения среди дорогих и близких, друзей, коллег и любимой музыки. Глеб Лапицкий не давал концертов в Витебске более шести лет, сообщает БелТА.

Глеб Лапицкий

Сольный концерт директора «Славянского базара» Глеба Лапицкого. Фото БелТА

Глеб Лапицкий

Сольный концерт директора «Славянского базара» Глеба Лапицкого. Фото БелТА

Сольный концерт директора «Славянского базара» Глеба Лапицкого. Фото БелТА

Сольный концерт директора "Славянского базара" Глеба Лапицкого

Сольный концерт директора «Славянского базара» Глеба Лапицкого. Фото БелТА

Сольный концерт директора «Славянского базара» Глеба Лапицкого. Фото БелТА

Сольный концерт директора «Славянского базара» Глеба Лапицкого. Фото БелТА

Сольный концерт директора «Славянского базара» Глеба Лапицкого. Фото БелТА

Представлен фирменный стиль и сувенирная продукция фестиваля «Славянский базар в Витебске»

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