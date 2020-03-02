29 жителей Полоцка лишены жилья за неуплату ЖК услуг

Редакция
деньги, ЖКХ, Общество

29 жителей Полоцка выселили из квартир за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Еще пятерых ждет та же участь в самое ближайшее время. Готовятся новые иски.

Иисус бездомный

Фото носит иллюстративный характер. Скульптура «Бездомный Иисус»

КУП «ЖКХ города Полоцка» при участии прокуратуры Полоцкого района за прошлый год подано 66 исковых заявлений о выселении и расторжении договора найма жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда города Полоцка и Полоцкого района.

В результате в суды Полоцкого района и города Полоцка вынесли 34 решения о выселении нанимателя и членов их семей без предоставления другого жилого помещения. По 20 заявлениям приняты отказы от исковых требований в связи с полной оплатой задолженности в ходе судебного заседания. Еще 12 исковых заявлений находятся на рассмотрении в суде.

Из 34 исков о выселении хронических неплательщиков жилищно-коммунальных услуг 29 исполнены, и неплательщики выселены в никуда. Оставшиеся 5 решений находятся на исполнении в отделе принудительного исполнения Полоцкого района и города Полоцка. Фактическое выселение данных неплательщиков лишь вопрос времени, пишет «Полоцкий вестник».

Выселение, безусловно, самая крайняя мера, к которой прибегает КУП «ЖКХ г. Полоцка», если воздействовать на неплательщика жилищно-коммунальных услуг иначе не удается. Когда ни регулярные предупреждения, ни отключение коммунальных услуг не наводят неплательщика на простую мысль начать гасить задолженность и накопившуюся пеню.

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