29 жителей Полоцка лишены жилья за неуплату ЖК услуг

29 жителей Полоцка выселили из квартир за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Еще пятерых ждет та же участь в самое ближайшее время. Готовятся новые иски.

КУП «ЖКХ города Полоцка» при участии прокуратуры Полоцкого района за прошлый год подано 66 исковых заявлений о выселении и расторжении договора найма жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда города Полоцка и Полоцкого района.

В результате в суды Полоцкого района и города Полоцка вынесли 34 решения о выселении нанимателя и членов их семей без предоставления другого жилого помещения. По 20 заявлениям приняты отказы от исковых требований в связи с полной оплатой задолженности в ходе судебного заседания. Еще 12 исковых заявлений находятся на рассмотрении в суде.

Из 34 исков о выселении хронических неплательщиков жилищно-коммунальных услуг 29 исполнены, и неплательщики выселены в никуда. Оставшиеся 5 решений находятся на исполнении в отделе принудительного исполнения Полоцкого района и города Полоцка. Фактическое выселение данных неплательщиков лишь вопрос времени, пишет «Полоцкий вестник».

Выселение, безусловно, самая крайняя мера, к которой прибегает КУП «ЖКХ г. Полоцка», если воздействовать на неплательщика жилищно-коммунальных услуг иначе не удается. Когда ни регулярные предупреждения, ни отключение коммунальных услуг не наводят неплательщика на простую мысль начать гасить задолженность и накопившуюся пеню.

Милиция Витебска разыскивает мужчину, совершившего кражу в магазине Мила

Сольный концерт директора «Славянского базара» прошел в Витебске

Спецназ НАТО высадился в Беларуси. Британские морпехи примут участие в учениях вместе со 103 Витебской бригадой ВДВ — видео

Коронавирус обнаружен у женщины в Витебске

Задержки зарплат в Витебской области «выжгут каленым железом»

Где и кому на Витебщине готовы платить от 1 000 рублей: реальные вакансии

В Витебске разыскивают подозреваемых в краже денег с чужой банковской карты

Любителей денег ищут в Витебске, чтобы дать денег