Где и кому на Витебщине готовы платить от 1 000 рублей: реальные вакансии

Считается, что самая перспективная сфера с высокими зарплатами – ИТ. Конечно, многие вакансии это подтверждают. Специалисты РАБОТА.TUT.BY предлагают взглянуть на предложения от работодателей в других профессиональных областях, чтобы узнать: где еще, кроме ИТ- компаний, в Витебске и области готовы платить от 1 000 BYN?

Супервайзер отдела продаж

В Витебске ищут супервайзера для управления торговой командой с собственным авто. Взамен предлагают собственный учебный центр, официальное трудоустройство и зарплату от 1 500 BYN.

Прораб

В Новополоцке на постоянную работу ищут прораба с опытом работы от 3 лет. Взамен предлагают полный соцпакет и зарплату от 1 500 белорусских рублей.

Заведующий аптекой

В Докщицах на зарплату от 1 500 BYN ищут заведующего аптекой. Требуется опыт работы от 1 года до 3-х лет.

Заместитель заведующего магазином

В Витебске ищут заместителя заведующего магазином. Требуется опыт работы в розничном магазине с непродовольственными товарами не менее 1 года, а также высшее или средне-специальное торговое или экономическое образование. Предлагают зарплату от 1 400 белорусских рублей.

Заместитель главного бухгалтера

В компанию по производству продуктов питания требуется заместитель главного бухгалтера с опытом работы от 3-х лет. Предлагают зарплату от 1 120 белорусских рублей и полный социальный пакет.

Главный механик

В агрогородок Новка на крупное предприятие требуется главный механик. Необходимо высшее инженерное образование и опыт работы от 2-х лет. Зарплата: от 1 200 BYN.

Тракторист-машинист

В Орше ищут тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства с опытом работы от 1 года. Предлагают полный социальный пакет и зарплату от 1 000 белорусских рублей.

Автослесарь

В Полоцке ищут автослесаря по ремонту и обслуживанию автомобилей. Предлагают сменный график работы и зарплату от 1 000 белорусских рублей.

Вакансии актуальны на дату публикации. Еще больше предложений от 1000 BYN от реальных работодателей на rabota.tut.by