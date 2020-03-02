Витебские десантники и морские пехотинцы НАТО сегодня начали совместные тренировки на полигоне «Лосвидо»

Совместная белорусско-британская тренировка «Зимний партизан» началась сегодня на полигоне 103 Витебской отдельной воздушно-десантной бригады «Лосвидо».

Мероприятие проходит на двусторонней основе, в рамках взаимодействия по вопросам подготовки миротворческого персонала. Это особенно актуально с точки зрения планируемого расширения участия Республики Беларусь в миротворческой деятельности ООН.

Тренировка не является частью каких-либо многосторонних учений. Подобные мероприятия с британской стороной проводятся регулярно с 2018 года на территории обеих стран, сообщает Минобороны Беларуси.

Вчера десантники Великобратании прибыли в Беларусь. Видео приземления борта появилось в сети.

Как сообщалось ранее, в ней принимают участие 28 военнослужащих 42 батальона морской пехоты вооруженных сил Великобритании. Белорусскую сторону представляет миротворческая рота 103 отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

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