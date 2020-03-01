Спецназ НАТО высадился в Беларуси. Британские морпехи примут участие в учениях вместе со 103 Витебской бригадой ВДВ — видео

Споттерам удалось снять прилет крайне редкого для Беларуси самолёта — военно-транспортного Airbus A400M ВВС Великобритании c 30 королевскими морскими пехотинцами на борту. Видео распространил канал Nexta.

Они прибывают для участия в учениях «Зимний партизан». Британские морпехи совместно с белорусскими десантниками из 103 Витебской военно-воздушной бригады в течение двух недель будут отрабатывать проведение спецопераций.

Помимо совместной военной подготовки запланированы и культурные мероприятия, посвящённые истории и Дню Победы.

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Военнослужащие 103-й Витебской бригады ВДВ совместно и подразделением морской пехоты Великобритании проведут учения «Зимний партизан»

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