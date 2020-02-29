Военнослужащие 103-й Витебской бригады ВДВ совместно и подразделением морской пехоты Великобритании проведут учения «Зимний партизан»

Совместная тренировка миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады с подразделением морской пехоты Великобритании пройдет в Беларуси с 1 по 14 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Со стороны Великобритании в учениях примут участие 30 королевских морских пехотинцев из подраздения «42 Commando». Британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения снаряжения уже прибыли в Беларусь. Основной состав британских морских пехотинцев прибудет в страну 1 марта.

В оборонном ведомстве Великобритании сообщили, что учения проходят в рамках двусторонней программы сотрудничества. В октябре 2019 года команда Вооруженных сил Беларуси участвовала в международном соревновании Cambrian Patrol и завоевала серебряную медаль, напоминает reform.by. Соревнования проводились 11-20 октября в Уэльсе, Великобритания. Участникам соревнований надо было преодолеть 70-километровую дистанцию со сложными препятствиями, отрабатывая различные учебно-боевые задачи.

В Минобороны Беларуси сообщили, что текущее мероприятие станет частью подготовки миротворческой роты 103-й Витебской бригады ВДВ к участию в миротворческой деятельности ООН.

103-я Витебская бригада ВДВ была приведена в высшую степень боевой готовности