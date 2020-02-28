Герб Погоня возвращается на знамена войск в Витебской области

В Вооруженных Силах Республики Беларусь появятся воинские части с гербом Погоня на знамени. Это герб ВКЛ, БНР и первых лет независимости современного белорусского государства.
18 июля Александр Лукашенко подписал указ о введении флагов территориальной бороны, который утверждает положения о флагах территориальной обороны всех областей Беларуси, их описания и изображение.
Согласно этому войска территориальной обороны Витебской области получили флаг с изображением Погони. Исторический герб Беларуси расположен в центре полотнища.
Сами знамёна одинаковые для всех областей Беларуси — это красные полотнища 115х105 сантиметров, обшитые золотой бахромой, а со стороны древка идет полоса шириной 25 сантиметров с национальным орнаментом, сообщают «Народные новости Витебска». На полотнище наложена десятилучевая белая звезда, в которую вписан голубой пятилепестковый василек. Примечательно, что цветок василька уже когда-то предлагался в качестве знака отличия для погонов белорусских войск.
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1 комментарий
И как мы только выживали без этой погони…. Если ввести фашистскую атрибутику полицаев с той же погоней и власть польских панов, — называющих беларусов холопами и неприветствующих их мужицкую мову,- то сразу заживём как в раю и все социально-экономические проблемы решим !