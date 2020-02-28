Клещ укусил жителя Витебска. Что будет дальше, и как защититься от клеща

Первый укус клещом зарегистрирован в Витебске 20 февраля.
К возрастанию активности насекомых привела аномально теплая зима 2019-2020 года.
Для сравнения, в прошлом году первые обращения из-за укусов клещей были только в конце марта. Соответственно, после такого раннего пробуждения с учетом сохранения теплой погоды пик активности клещей в этом году может наступить гораздо раньше обычного, сообщает Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии.
Какие инфекционные заболевания переносят клещи?
Эпидемиологи напоминают что иксодовые клещи, обитающие на территории Беларуси, могут переносить возбудителей 9-и инфекционных заболеваний: клещевой энцефалит, бабезиоз, анаплазмоз, болезнь Лайма, риккетсиоз, лихорадка Ку, артонеллез, туляремия, бэрлихиоз.
Учитывая, что в настоящее время не разработаны эффективные вакцины для защиты от большинства клещевых инфекций, за исключением клещевого энцефалита, их профилактика в значительной мере зависит от самого человека.
При пребывании в лесных и парковых зонах рекомендуется выполнять следующие правила защиты от клещей:
— при длительном нахождении в лесу носить специальную одежду, предохраняющую от присасывания клещей, или использовать повседневную одежду, максимально закрывающую открытые участки тела;
— использовать отпугивающие средства (репелленты), которые наносят на одежду или кожу согласно инструкции, при этом, надо избегать их попадания на слизистые глаз, носа, рта;
— проводить само- и взаимоосмотры через каждые 1- 2 часа и сразу после выхода из леса для обнаружения и снятия клещей;
— выбирать для мест кратковременного отдыха хорошо освещенные и прогреваемые лесные участки (поляны) с редкой травяной растительностью;
-для уменьшения численности клещей на территории проживания (дачи) удалять валежник, проводить вырубку ненужных кустарников и скашивание травы.
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