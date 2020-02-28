План по спасению АПК Витебской области готов: зарплаты до 3000 USD, отсрочки от армии, реструктуризация долгов и новые вливания

Сырьевые зоны и антикризисное управление

Указ Президента РБ от 25.02.2020 г. №70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области» предполагает создание отдельного правового режима для организаций, осуществляющих деятельность по производству, переработке сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг по обслуживанию сельского хозяйства и торговле произведенными продуктами, которые заключили между собой договоры об агропромышленном объединении. Конкретный перечень таких предприятий должен определить Витебский облисполком по согласованию с Совмином.

Координационным центром агропромышленного объединения станет ГО «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты». По тексту указа можно понять, что с учетом плачевного финансового состояния предприятий отрасли концерн одновременно выступит антикризисным управляющим, В том числе возьмет под крыло неплатежеспособные организации, подлежащие финансовому оздоровлению.

Рассрочка как волшебная таблетка

Какие меры по повышению эффективности АПК Витебской области предлагает указ? Прежде всего, это реструктуризация задолженности, накопившейся за предприятиями отрасли. Указ предполагает передачу предприятиями дебиторской и кредиторской задолженности для осуществления взаиморасчетов, а также передачу обязательств в концерн с последующей рассрочкой погашения (задолженности по налогам – в течение 15 лет, платежей в ФСЗН – в течение 10 лет, за топливо и электричество – до 2027 г.).

Остальным контрагентам предприятий, попадающим под действие указа, рекомендуется также предоставить 15-летнюю рассрочку. В случае недостижения согласованного решения между кредитором и предприятием по применению механизма рассрочки применяется механизм предоставления отсрочки на один год с последующей рассрочкой на два года.

Предприятия участники программы должны будут согласовывать планы по реструктуризации задолженности, расходы по текущей и инвестиционной деятельности в виде бизнес-планов, которые нужно будет согласовывать с исполкомами и концерном.

Кроме того указ предусматривает безвозмездную передачу имущества между предприятиями и освобождает предприятие, принимающее такое имущество от необходимости признавать его объектом внереализационного дохода.

Целевая подготовка и освобождение от армии

Для укрепления кадрового потенциала АПК Витебской области планируется расширить сеть профильных классов аграрной направленности в учреждениях общего среднего образования. Авторы указа ожидают, что в эти классы пойдет «профессионально ориентированная молодежь, знакомая с сельским укладом жизни и производством».

Предусмотрена возможность оказания безвозмездной (спонсорской) помощи учреждениям высшего, среднего специального и профессионально-технического образования для целевой подготовки специалистов.

Выпускники профильных учреждений образования смогут получить отсрочку от призыва в армию.

Молодым специалистам, прибывшим по распределению (направлению) на работу, будут предоставляться благоустроенные жилые помещения, а в случае невозможности предоставления таких помещений предусмотрена компенсация расходов по аренде жилья в полном размере.

Больше денег руководителям предприятий

Любопытно, что указ содержит меры по повышению мотивации и материальной заинтересованности руководителей предприятий. Их тарифный оклад по решению органа, уполномоченного заключить контракт, может устанавливаться в размере, не превышающем четырехкратной среднемесячной заработной платы по отрасли, а в отдельных случаях коэффициент соотношения может доходить до 8, что на текущий момент означает заработную плату в размере 3200-6400 руб.

За чей счет банкет

Логично возникает вопрос – откуда возьмутся деньги для деятельности сельскохозяйственных предприятий. Реструктуризация уберет давление обязательств, но не профинансирует текущую деятельность и инвестиционные программы. Источника два – специальный счет, формируемый из отчислений предприятий и привлечение долгового финансирования.

Для финансирования деятельности холдинга предполагается выпустить облигации общим объемом 480 млн руб.: в иностранной валюте на сумму до 165,5 млн. евро и белорусских рублях на сумму 83 млн. рублей. Срок обращения облигаций составит 14 лет, процентная ставка по валютным облигациям определена на уровне 5% годовых, рублевым – в размере ставке рефинансирования, увеличенной на 1,5 процентного пункта.

Покупателями облигаций выступят ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «АСБ Беларусбанк». Проценты по облигациям планируется возмещать из средств республиканского и областного бюджетов. Это означает, что программа финансирования будет обходится бюджету в 25 млн руб. ежегодно.

Таким образом, ничего принципиально нового в новом плане спасения мы так и не увидели. Долги, накопленные предприятиями в прошлые годы, будут перенесены на будущее, финансирование обеспечат государственные банки, а координационная работа концерна станет еще одним шагом в сторону плановой экономики.

За счет чего вырастет эффективность сельскохозяйственных предприятий Витебской области, которая является самой низкой в стране – не понятно. Как аграрии планируют работать в условиях перепроизводства молока и ухудшающихся торговых отношений с Россией также не ясно.



Экономическая газета

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