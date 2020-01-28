Лукашенко потребовал вернуть долги на Br3 млрд, накопленные предприятиями АПК Витебской области

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Сельское хозяйство, Экономика

Агропромышленный комплекс Витебской области накопил долгов на Br3 млрд. Как решить эту проблему, обсуждали сегодня, 28 января, на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы агропромышленного комплекса Витебской области.

По словам премьер-министра Сергея Румаса, агропромышленный комплекс области накопил долгов на Br3 млрд. Специалисты прорабатывали различные варианты, что делать с этой задолженностью, но к единому решению пока не пришли. Требование Президента одно: так или иначе деньги должны быть возвращены, сообщает Белта.

Президент потребовал вернуть долги

Фото: president.gov.by

Проблемные вопросы АПК Витебской области уже обсуждались на уровне Главы государства в ноябре 2019 года, и тогда были даны поручения для исправления ситуации. Важность решения этих проблем обусловлена и тем, что многие из них характерны для всех областей страны.

«Как реализованы те концептуальные предложения и решения, которых мы достигли тогда в Витебске? Первый вопрос: какие меры предлагаются? Каковы выработанные модели финансового оздоровления предприятий, и, главное, что это даст в результате? — обозначил Президент ключевые вопросы для участников совещания. — В представленных к совещанию материалах основной упор пока сделан на меры государственной поддержки. Если это единственное, с чем вы сюда пришли, то просто напрасно потратим время. Но я не думаю, что вы пришли только с этим».

«Подходы неизменны. Вопрос не только и не столько в деньгах, сколько в том, сделаны ли серьезные выводы по всему шлейфу проблем, — продолжил Глава государства. — Есть ли выверенные производственные и финансовые планы? Как будет наведен порядок в хозяйственной деятельности, и знает ли управленческая вертикаль Витебщины, что ей делать дальше?»

Александр Лукашенко подчеркнул, что все работники предприятий АПК в Витебской области, от рядовых сотрудников до руководителей, должны встряхнуться, трудиться с максимальным напряжением. «Предупредите их, что если государство сделает соответствующие шаги им навстречу, то им придется работать с утра до ночи, чтобы не только вернуть долги, которые у них накоплены, но и вывести свои предприятия на безубыточную работу», — сказал Глава государства.

Вместе с тем, ориентируя людей на интенсивную работу, необходимо в безусловном порядке обеспечить им достойную заработную плату.

«Людей, конечно, надо заставить работать в Витебской области, как и в других областях, — тех, кто еще не понял, что надо напрягаться и работать. Но надо не забывать, что, если вы напрягаете людей, вы им вовремя должны платить нормальную заработную плату, — подчеркнул белорусский лидер. — Как эта проблема решается в ваших планах? Чем рассчитываете не только удержать людей на селе, но и привлекать новых, высококлассных, специалистов?»

Александр Лукашенко сделал акцент на том, что ожидает от участников совещания системного взгляда на обсуждаемый вопрос. «Насколько эффективны предлагаемые меры? Способны ли они реально улучшить ситуацию и сделать работу агропромышленного комплекса Витебской области устойчивой? А главное — получилось ли у правительства и Витебского облисполкома выработать универсальные меры, которые можно применять в других регионах страны? — обозначил круг вопросов Глава государства. — Если мы пойдем на обновление организационной сферы АПК области, то где возьмем специалистов? Есть ли они у вас?»

Источник: president.gov.by


1 комментарий

  1. Для того,чтобы вернуть долги нужно объявить продразвёрстку,посадить комиссаров на подводы и отправить по деревням отбирать у крестьян всё ценное.А кто будет возбухать и препятствовать экспроприации,а так же укрывать ценности — объявить кулацким элементом,отвести за сарай и поставить к стенке.

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