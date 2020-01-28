Лукашенко потребовал вернуть долги на Br3 млрд, накопленные предприятиями АПК Витебской области

Агропромышленный комплекс Витебской области накопил долгов на Br3 млрд. Как решить эту проблему, обсуждали сегодня, 28 января, на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы агропромышленного комплекса Витебской области.

По словам премьер-министра Сергея Румаса, агропромышленный комплекс области накопил долгов на Br3 млрд. Специалисты прорабатывали различные варианты, что делать с этой задолженностью, но к единому решению пока не пришли. Требование Президента одно: так или иначе деньги должны быть возвращены, сообщает Белта.

Проблемные вопросы АПК Витебской области уже обсуждались на уровне Главы государства в ноябре 2019 года, и тогда были даны поручения для исправления ситуации. Важность решения этих проблем обусловлена и тем, что многие из них характерны для всех областей страны.

«Как реализованы те концептуальные предложения и решения, которых мы достигли тогда в Витебске? Первый вопрос: какие меры предлагаются? Каковы выработанные модели финансового оздоровления предприятий, и, главное, что это даст в результате? — обозначил Президент ключевые вопросы для участников совещания. — В представленных к совещанию материалах основной упор пока сделан на меры государственной поддержки. Если это единственное, с чем вы сюда пришли, то просто напрасно потратим время. Но я не думаю, что вы пришли только с этим».

«Подходы неизменны. Вопрос не только и не столько в деньгах, сколько в том, сделаны ли серьезные выводы по всему шлейфу проблем, — продолжил Глава государства. — Есть ли выверенные производственные и финансовые планы? Как будет наведен порядок в хозяйственной деятельности, и знает ли управленческая вертикаль Витебщины, что ей делать дальше?»

Александр Лукашенко подчеркнул, что все работники предприятий АПК в Витебской области, от рядовых сотрудников до руководителей, должны встряхнуться, трудиться с максимальным напряжением. «Предупредите их, что если государство сделает соответствующие шаги им навстречу, то им придется работать с утра до ночи, чтобы не только вернуть долги, которые у них накоплены, но и вывести свои предприятия на безубыточную работу», — сказал Глава государства.

Вместе с тем, ориентируя людей на интенсивную работу, необходимо в безусловном порядке обеспечить им достойную заработную плату.

«Людей, конечно, надо заставить работать в Витебской области, как и в других областях, — тех, кто еще не понял, что надо напрягаться и работать. Но надо не забывать, что, если вы напрягаете людей, вы им вовремя должны платить нормальную заработную плату, — подчеркнул белорусский лидер. — Как эта проблема решается в ваших планах? Чем рассчитываете не только удержать людей на селе, но и привлекать новых, высококлассных, специалистов?» Александр Лукашенко сделал акцент на том, что ожидает от участников совещания системного взгляда на обсуждаемый вопрос. «Насколько эффективны предлагаемые меры? Способны ли они реально улучшить ситуацию и сделать работу агропромышленного комплекса Витебской области устойчивой? А главное — получилось ли у правительства и Витебского облисполкома выработать универсальные меры, которые можно применять в других регионах страны? — обозначил круг вопросов Глава государства. — Если мы пойдем на обновление организационной сферы АПК области, то где возьмем специалистов? Есть ли они у вас?»

Источник: president.gov.by