Коронавирус обнаружен у женщины в Витебске

У женщины из Витебска один из тестов на коронавирус дал положительный результат. Она госпитализирована в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. Об этом сообщает «Беларусь Сегодня» со ссылкой на информацию из в Минздрава Беларуси.

Витеблянка и двое ее коллег прибыли из Италии. Так как они находились непродолжительное время в эпидемиологически неблагоприятном районе, все трое были вызваны в учреждение здравоохранения для прохождения тестов и анализов.

— В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV, — сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. – Пациенты госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. На сегодняшний момент состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет.

Пациентке с подозрениями на коронавирус проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные.

В эти дни все граждане, прибывшие из эпидемиологически неблагоприятных районов, активно контролируются медиками, проходят лабораторный контроль.

Напоминаем, что это уже третий пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию. У всех троих состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет.

Приговоренный к смертной казни в Витебском районе Виктор Павлов обратился в ООН

Клещ укусил жителя Витебска. Что будет дальше, и как защититься от клеща

Задержки зарплат в Витебской области «выжгут каленым железом»

План по спасению АПК Витебской области готов: зарплаты до 3000 USD, отсрочки от армии, реструктуризация долгов и новые вливания

Любителей денег ищут в Витебске, чтобы дать денег

Герб Погоня возвращается на знамена войск в Витебской области