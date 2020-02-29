Приговоренный к смертной казни в Витебске Виктор Павлов обратился в ООН

Осужденный за жестокое двойное убийство двух сестер (78 и 76 лет) Виктор Павлов обратился в ООН. После чего Комитет ООН по Правам человека обратился к правительству Беларуси с просьбой не приводить приговор в исполнение до рассмотрения жалобы в ООН, сообщается на сайте spring96.org

Следственный комитет закончил расследовать дело по убийству двух женщин в деревне Присушино Витебского района. 3 января тела сестер (78 и 76 лет) были обнаружены в их частном доме. После осмотра двора и опроса местных жителей, пишет сайт Следственного комитета, был найден подозреваемый: 50-летний мужчина из ближней деревни, который периодически помогал погибшим женщинам по хозяйству и знал, где в доме хранятся деньги.

По версии следствия, днем 30 декабря мужчина проник в дом, чтобы ограбить и убить его хозяек, напал на них и стал бить женщин деревянной палкой. Потерпевшие скончались на месте. Обвиняемый забрал имущество и деньги на сумму не менее 179 рублей, а затем скрылся.

Свою вину подозреваемый признал частично. Ранее мужчина был судим, в том числе, за убийство, совершенное с особой жестокостью, не работал и не имел постоянного дохода. В ходе расследования был найден мешок с одеждой, в которой был подозреваемый в день убийства и от которой он попытался избавиться, на ней обнаружили кровь погибших.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала, что мужчина мог сознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 139 УК РБ (убийство при отягчающих обстоятельствах) и по ч. 3 ст. 207 УК РБ (разбой). Уголовное дело была передано прокурору для направления в суд.

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