В масле Глубокского молококомбината россияне нашли дрожжи и плесень

Шок
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Россияне обнаружили дрожжи и плесень в сливочном масле, произведённом ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат». Информация об этом появилась в сообщении Россельхознадзора от 28 августа. В связи с выявленными нарушениями Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации обратилась в Министерство сельского хозяйства Республики Беларусь с просьбой установить для данного предприятия статус «усиленного лабораторного контроля» в Реестре предприятий Таможенного союза.

Примечательно, что ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» ранее стало лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» за производство стерилизованного концентрированного молока и сладкосливочного несоленого масла.

В России из конопли будут производить молоко, масло, йогурт и даже котлетный фарш

 

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