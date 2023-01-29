В России из конопли будут производить молоко, масло, йогурт и даже котлетный фарш

Сельское хозяйство
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Из семечек конопли в России планируют производить молоко, йогурты, котлетный фарш, сгущенное молоко, масло и добавки для спортивного питания. Об этом рассказала ТАСС доцент кафедры биохимии и биотехнологии Воронежского государственного университета инженерных технологий Людмила Василенко.

Доцент заявила о разработке «технологии промышленного выпуска молока из конопляных семян«. Василенко отметила, что конопляное молока не имеет запаха, отличается насыщенным белым цветом и сладковатым вкусом. Однако продукт из конопли, по ее словам, на 20% дороже соевого.

По словам Василенко, на данный момент в России не производят конопляное молоко в промышленных масштабах. Однако летом одна из компаний планирует запустить производство «молочки» и «котлетного фарша» из конопли. Напомним, что в Беларуси конопля считается, фактически, запрещенным растением. В Витебской области регулярно происходят задержания. Витебский наркоконтроль регулярно раскрывает сети по распространению конопли.

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конопля
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