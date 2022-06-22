Витебский наркоконтроль раскрыл сеть по распространению конопли

Витебская область
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В ходе следственных мероприятий задержаны трое жителей Витебской области, причастные к распространению наркотического вещества.

В этой криминальной истории оказались замешаны трое жителей северного региона. 17 июня 35-летний мужчина в собственном автомобиле перевозил марихуану, якобы приобретенную для личного употребления. По показаниям задержанного оперативники нашли наркодилера, которым оказался 29-летний безработный витебчанин. В его квартире были обнаружены свертки, в которых содержалось более 100 г марихуаны.

Сотрудники наркоконтроля смогли установить и основного поставщика – жителя Лиозненского района. Он занимался не только реализацией, но и производством наркотических веществ. У фигуранта обнаружили несколько видов конопли, которые он выращивал, а также почти 100 г марихуаны прошлогоднего урожая, подготовленных к продаже. Ранее поставщик уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Уголовные дела возбуждены в отношении всех фигурантов.

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