АПК Витебщины: кризис показателей и падение производства

Несмотря на бодрые отчеты о «развитии» и «стабильности» агропромышленного комплекса, реальное положение дел в сельском хозяйстве Витебской области по итогам 2024 года оказалось весьма плачевным. Это подтверждают внутренние материалы коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По итогам года Министерство признало работу Витебского областного комитета по сельскому хозяйству неудовлетворительной. Из 58 целевых показателей агропромышленного комплекса, установленных для регионов страны, в Витебской области удалось выполнить лишь 22.

Одной из самых острых проблем стал рост падежа скота: потери крупного рогатого скота увеличились на 12%, с 13,2 до 14,8 тыс. голов. Вместо планируемого роста численность КРС снизилась — на начало 2025 года она составила всего 99,1% от уровня годичной давности.

Производственные показатели также оставляют желать лучшего:

Производство молока — 770,2 тыс. тонн (96,1% от плана).

Средний удой на корову — 4504 кг при задании 6230 кг (выполнение — 72,3%).

Среднесуточные привесы КРС — 507 г вместо плановых 659 г (76,9%).

Валовой сбор зерна — 714,7 тыс. тонн при плане 1,1 млн тонн (65%).

Урожай рапса — 64 тыс. тонн (всего 42% от плана).

Внесение минеральных удобрений выполнено лишь на 35% от потребности.

Рентабельность продаж — практически на нуле: 0,3% при норме в 6,5%.

Даже в «образцовом» Толочинском районе, ранее считавшемся одним из лучших в регионе, зафиксировано падение объёмов валовой продукции АПК на 3,3% по сравнению с 2023 годом. Проблемы наблюдаются и в расчётах с государственным зерновым резервом — вернуть ранее полученные займы не удалось.

Не справилась область и с экспортными задачами. Из планируемых 235 тонн мяса птицы для стран Африки фактически отправлено только 50 тонн. С поставками сухого обезжиренного молока в Нигерию дела обстоят ещё хуже — фактически они не состоялись вовсе при плане в 100 тонн.

Неудачи затронули и агротехнические работы: сев многолетних трав выполнен лишь на 85%, перезалужение пастбищ — всего на 44%.

Учитывая инфляцию на уровне 5,2% в 2024 году, аграрии региона фактически сработали в убыток, несмотря на получение государственных субсидий.

Анализ текущего положения дел в сельском хозяйстве Витебщины показывает: отрасль страдает от глубоких системных проблем — кадровых, управленческих и финансовых. Однако вместо реальных решений чиновники продолжают уповать на «догоняющие» мероприятия и приписки, что лишь усугубляет стагнацию.