В Брагинском районе в поле горел комбайн

Пожар
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Сельское хозяйство несет колоссальные потери. Регулярно происходят пожары сельхозтехники.

Так 26 октября вблизи деревни Стежерное Брагинского района в поле горел зерноуборочный комбайн, сообщили в областном управлении МЧС. Огонь повредил моторный отсек комбайна, закопчена кабина.

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Причина случившегося устанавливается. Рассматривают версию о нарушении правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

4 октября в Ельском районе Гомельской области сгорел еще один комбайн. ЧС произошло в поле вблизи деревни Верхи. Кормоуборочный комбайн КВК-800 2013 года выпуска полностью сгорел.

Напомним, что в этом месяце сгорел комбайн в Витебской области. Это произошло 11 октября в Сенненском районе.

Два кормоуборочных комбайна сгорели в Витебской области за два дня

В сети появилось видео, как мигранты спасаются от комбайна

 

 

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