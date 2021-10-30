В Брагинском районе в поле горел комбайн

Сельское хозяйство несет колоссальные потери. Регулярно происходят пожары сельхозтехники.

Так 26 октября вблизи деревни Стежерное Брагинского района в поле горел зерноуборочный комбайн, сообщили в областном управлении МЧС. Огонь повредил моторный отсек комбайна, закопчена кабина.

Причина случившегося устанавливается. Рассматривают версию о нарушении правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

4 октября в Ельском районе Гомельской области сгорел еще один комбайн. ЧС произошло в поле вблизи деревни Верхи. Кормоуборочный комбайн КВК-800 2013 года выпуска полностью сгорел.

Напомним, что в этом месяце сгорел комбайн в Витебской области. Это произошло 11 октября в Сенненском районе.