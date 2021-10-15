Еще один комбайн сгорел в Витебской области

11 октября в Сенненском районе горел кормоуборочный комбайн КВК-800 «Полесье FS80» 2010 года выпуска.

Пожал произошел около половины двенадцатого при проведении сельскохозяйственных работ возле деревни Дольдево.

В результате пожара в кормоуборочном агрегате, принадлежащем ОАО «Ульяновичи», были повреждены моторный отсек, кабина и колеса, сообщает пресс-служба МЧС. Пострадавших нет.

Фото МЧС. Фото носит иллюстративный характер.