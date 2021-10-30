В сети появилось видео, как мигранты спасаются от комбайна

В сеть попало видео, снятое из кабины комбайна, работающего на уборке кукурузы.

Семья мигрантов с детьми едва не попала в жатку работающего комбайна и бросилась наутек. Внезапно один из детей падает. Взрослый помогает ребенку подняться на ноги, чтобы продолжить бегство. О случившемся сообщает издание Bielsk.

Такова сегодняшняя реальность Беларуси. Вероятно, бесправные люди, боятся не только сельхозтехники, но и силовиков.

Напомним, что вблизи границы постоянно находят трупы мигрантов, которые тщетно пытаются попасть в Польшу и Литву.