В сети появилось видео, как мигранты спасаются от комбайна

Происшествия
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В сеть попало видео, снятое из кабины комбайна, работающего на уборке кукурузы.

Семья мигрантов с детьми едва не попала в жатку работающего комбайна и бросилась наутек. Внезапно один из детей падает. Взрослый помогает ребенку подняться на ноги, чтобы продолжить бегство. О случившемся сообщает издание Bielsk.

Такова сегодняшняя реальность Беларуси. Вероятно, бесправные люди, боятся не только сельхозтехники, но и силовиков.

Напомним, что вблизи границы постоянно находят трупы мигрантов, которые тщетно пытаются попасть в Польшу и Литву.

беззаконие мигранты
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