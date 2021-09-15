Два центнера конопли с гектара собрали в Городокском районе

10 сентября таможенники и сотрудники Городокского РОВД совместно с сотрудниками таможни обнаружили у деревни Суравни Городокского районе поле дикорастущей конопли.

Поисковая операция проходила в рамках специальной программы «Мак». На площади около гектара было собрано более двух центнеров наркосодержащих стеблей конопли. Собранный «урожай» опасных растений был уничтожен. Об этом сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам УВД Витебского облисполкома Максим Гуминский.

УВД Витебского облисполкома просит обращать внимание на посевы наркосодержащих культур и сообщать о них в милицию. Тем самым вы предупредите распространение наркомании и возможное совершение преступлений, добавили в пресс-службе.

Также правоохранители предупреждают, что за нрезаконный посев и выращивание мака и конопли предусмотрена уголовная ответственность до 15 лет лишения свободы.